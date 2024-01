Tod von Hamas-Funktionär: Hisbollah kündigt Vergeltung an

Hamas und Hisbollah geben Israel die Schuld

Hamas-Funktionär Saleh al-Aruri und zwei weitere Hamas-Mitglieder sind im Libanon offenbar ums Leben gekommen. Al-Aruri soll für Anschläge im Westjordanland verantwortlich sein. 02.01.2024 | 1:06 min

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Hisbollah-Chef kündigt Rede an

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote. Nun könnte die Tötung von al-Aruri den Konflikt eskalieren. Für Mittwochabend Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Rede an.