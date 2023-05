Update am Morgen : Nächste Runde im Heizungsstreit

Für die Sache ist das in jeder Hinsicht von Nachteil, denn statt die Veränderungen, die in Deutschland fast jede und jeden betreffen, sachlich auszudiskutieren und dann so verständlich wie möglich zu erklären, verlieren sich SPD, Grüne und FDP im Heizungsstreit über die Frage, wer wo was falsch plant oder kommuniziert. So könnte nicht einmal die kleinste und bestgemachte Reform gelingen, geschweige denn eine, die bei den Menschen so viel Sorgen und Verunsicherung auslöst.