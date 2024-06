Update am Abend: Minister, Seifenrasen, Yoga - der Tag

Guten Abend,

nicht nur die Bund-Länder-Runde hat getagt, auch die Innenminister der Länder haben sich getroffen. Sie haben die Absicht bekräftigt, schwerkriminelle Straftäter und islamistische Gefährder nach Afghanistan und Syrien abschieben zu wollen.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU ) sagte, es sei ausführlich über die Themen Asyl und Abschiebungen beraten worden.

Das war zwar auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz, hier war man sich aber eindeutig weniger einig. Bund und Länder haben sich arrangiert - zumindest hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Ländern zugesichert, dass weiter geprüft wird, welche möglichen Modelle es für Asylverfahren in Ländern außerhalb der Europäischen Union gibt. Konkrete Ergebnisse gab es nicht, von Durchbruch kann nicht gerade die Rede sein.

So hagelte es auch gleich Kritik:

Die Grünen sehen den Beschluss skeptisch. Die vom Bundesinnenministerium dazu befragten Experten hätten bereits mit großer Mehrheit festgestellt, dass das Auslagern von Asylverfahren in Drittstaaten menschenrechtlich problematisch und verfassungsrechtlich sowie vor allem praktisch kaum umsetzbar sei, sagte der Parteivorsitzende Omid Nouripour.

Auch Sahra Wagenknecht ist von den Ergebnissen nicht überzeugt. Die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) sagte:

Das war kein Doppelwumms, sondern eine Doppelnull von Scholz und den Länderchefs. Sahra Wagenknecht, BSW

Analyse zu den (Nicht-)Ergebnissen: "Nach dem Prüfergebnis ist vor dem Prüfergebnis"

Putin in Nordkorea

Russlands Präsident Wladimir Putin war diese Woche zu Besuch in Nordkorea bei Kim Jong Un. Zwei Machthaber, die sich gerne in Szene setzen, inklusive einer Autofahrt in einer Luxus-Limousine. Bilder zeigen, wie Putin und sein Freund lachend durch einen Park in Pjöngjang fahren.

Bei dem Besuch unterzeichneten beide Staatenlenker auch einen militärischen Beistandspakt. Putin erklärte dabei, er schließe Waffenlieferungen nach Nordkorea nicht aus

In der Folge bestellte Südkorea heute den russischen Botschafter ein und protestierte gegen den Verteidigungspakt. Außerdem drangen nordkoreanische Soldaten zum dritten Mal seit Anfang des Monats auf südkoreanisches Gebiet ein, angeblich versehentlich. Südkoreanische Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, teilte der Generalstab in Seoul daraufhin mit.

Das steht am Abend bei der EM an

Das Abschlusstraining hatte er mit Schutzmaske in Nationalfarben bestritten - am Abend wird Frankreichs Superstar Kylian Mbappé mit seinem Nasenbeinbruch aber wohl erst einmal auf der Bank sitzen, berichten französische Medien.

Ähnliche Personalfragen in Polen: Starstürmer Robert Lewandowski kann wohl auflaufen, sagte Trainer Michael Probierz, unklar ist aber, ob schon in der Startelf. Er hatte Muskelprobleme.

Das Spiel um 18 Uhr: In Gruppe D treten Polen und Österreich in Berlin gegeneinander an.

Das Spiel um 21 Uhr: Im Spitzenspiel derselben Gruppe treffen die Niederlande und Frankreich in Leipzig aufeinander.

Gesagt

Wir müssen Sonntag gewinnen, egal ob wir auf Rasen oder Stein spielen. Deniz Undav, DFB-Stürmer

Hausherr Eintracht samt Gäste hatten schon in der letzten Liga-Saison mit dem seifigen Grün zu kämpfen. Nach der EM-Partie zwischen Dänemark und England löst der berüchtigte Frankfurter Fußballrasen wieder Kopfschütteln aus. "Der ist halt immer so", weiß der dänische Angreifer Yussuf Poulsen aus Erfahrung: "Nach 20 Minuten wird's rutschig."

Am Sonntag geht’s für die DFB-Auswahl gegen die Schweiz auf das eigenwillige Grün. Wie hatte Poulsen seinen Dänen noch geraten: "Zieht mal die Stollen an."

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

So sieht der Alltag in Charkiw aus Jede Nacht Explosionen, viele können nicht schlafen, berichten die Menschen aus der ukrainischen Großstadt, nahe der russischen Grenze. Trotz allem halten sie fest zusammen. Jede Nacht Explosionen, viele können nicht schlafen, berichten die Menschen aus der ukrainischen Großstadt, nahe der russischen Grenze. Trotz allem halten sie fest zusammen.

Was darüber hinaus wichtig ist

Drei mutmaßliche Agenten festgenommen : Die Bundesanwaltschaft hat in Frankfurt drei mutmaßliche Agenten festnehmen lassen. Sie sollen für einen ausländischen Geheimdienst Informationen über eine Person aus der Ukraine gesammelt haben. Dazu hätten sie ein Café ausgekundschaftet.

Wirtschaftsminister Robert Habeck in China: Auf seiner Ostasienreise macht der Grünen-Politiker auch Halt in Peking. Bei den Gesprächen soll es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Auf seiner Ostasienreise macht der Grünen-Politiker auch Halt in Peking. Bei den Gesprächen soll es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen gehen.

Ende der Hitzewelle in den USA nicht in Sicht: Extreme Hitze und große Waldbrände in weiten Teilen der USA: Tausende Menschen mussten bereits evakuiert werden. Nun warnt der nationale Wetterdienst vor weiteren Hitzerekorden.

USA verbieten Antiviren-Software Kaspersky Die USA verbieten die russische Virenschutzsoftware Kaspersky. Das Handelsministerium verweist auf die "offensiven Cyberfähigkeiten" Moskaus: "Russland hat immer wieder gezeigt, dass es die Fähigkeit und die Absicht hat, russische Firmen wie Kaspersky Lab zu nutzen, um sensible US-Informationen zu sammeln und als Waffe einzusetzen."

Im Livestream

ZDFheute live: Ab 18:30 Uhr geht es um den Besuch des argentinischen Präsident Milei am Wochenende in Deutschland. Er wird eine Auszeichnung von der Haydek-Gesellschaft erhalten und am Sonntag bei Bundeskanzler Scholz erwartet. Mit dabei sind Stefan Kooths, der Vorsitzende der Gesellschaft, und ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath.

Bild des Tages

Na, heute schon entspannt? Wie wär's mit dem herabschauenden Hund? Oder einem kleinen Sonnengruß am Abend? So wie es Hunderte Menschen heute Morgen auf dem New Yorker Times Square vorgemacht haben: Anlässlich des Welt-Yoga-Tages und mitten in einer Hitzewelle versammelten sie sich zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Wer rund um die Sonnenwende draußen den Abend genießt, kann womöglich ganz besondere Gäste beobachten: Glühwürmchen. In der Paarungszeit knipsen die Männchen ihr grünes Licht an und fliegen auf Brautschau. Besonders aktiv sind sie in der dritten Junidekade, vor allem an Waldrändern, kleinen Bachläufen, feuchten Wiesen oder naturnah gestalteten Stadtgärten. Ideal sind Abendtemperaturen über 15 Grad und feucht-warme Luft, etwa nach einem Sommerregen.

Zahl des Tages

Der Preisrutsch bei Häuser und Wohnungen in Deutschland setzt sich fort: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Wohnimmobilien von Januar bis März im Schnitt 5,7 Prozent günstiger als im Vorjahresquartal. Hohe Finanzierungskosten und teure Baumaterialien gelten als Hauptgründe.

Streaming-Tipps für den Feierabend

In rund zwei Wochen stehen in Großbritannien Parlamentswahlen an. Was bedeutet das Comeback des Rechtspopulisten Nigel Farage für die Kontrahenten Rishi Sunak und Keir Starmer? Am 4. Juli droht den britischen Konservativen nach 14 Jahren Tory-Herrschaft ein Desaster. Das phoenix plus "Machtwechsel in Großbritannien?" wirft einen Blick auf Großbritannien vor der Wahl gemeinsam mit dem britischen Journalisten Grahame Lucas und der ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen. (30 Minuten)

Gada Jammoul will sich nicht von anderen erzählen lassen, was geht und was nicht. Die 41-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und sitzt im Rollstuhl. "Einfach Mensch - selbstbestimmt Mutter" zeigt sie in ihrem Alltag. (15 Minuten)

Genießen Sie Ihren Abend!

