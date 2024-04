Update am Morgen: Welche Rolle spielt KI im Gaza-Krieg?

Der Bundestag diskutiert heute in einer Aktuellen Stunden über die gestiegene Kriminalität in Deutschland . Außerdem berät das Parlament in erster Lesung über einen besseren Schutz von Schwangeren vor Abtreibungsgegnern. Mit einer Gesetzesänderung will die Regierung Protest von Abtreibungsgegnern vor Beratungsstellen, Arztpraxen und Krankenhäusern einschränken.