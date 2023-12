Update am Morgen: Suche nach Lösungen, wie weiter in Israel?

Guten Morgen,

wie kann es weiter gehen? Im Ukraine-Krieg , beim Haushalt, im Nahen Osten ? Mit vielen offenen Fragen im Gepäck wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Brüssel reisen. Im Vorfeld des Gipfeltreffens gibt er in Berlin heute eine Regierungserklärung ab. Irgendwo Lösungen in Sicht?

Beispiel Israel: Trotz der Appelle nach einem humanitären Waffenstillstand - gerade hat die UN-Vollversammmlung sich für eine Waffenstillstand ausgesprochen - gehen die Kämpfe dort bisher unvermindert weiter. Israel selbst spricht von Erfolgen im Kampf gegen die islamistische Hamas. Viele Kämpfer der Terrororganisation würden sich angesichts des militärischen Drucks ergeben. Im auslandsjournal berichten heute Michael Bewerunge und Anne Brühl über die Situation der Hamas und über das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen.

Wie ist ein friedliches Zusammenleben möglich nach der brutalen Gewalt der Hamas-Anschläge am 7. Oktober? Nach Not und Elend durch die Militäroperation gegen die Angreifer? Dieser Frage geht die auslandsjournal-Doku "Rückkehr nach Israel - wenn der Krieg die Heimat zerreißt" nach.

11.12.2023 | 39:15 min

Es ist ein sehr persönlicher Film. Jenifer Girke hat Meron Mendel bei seiner Reise von Frankfurt in sein verwundetes Heimatland begleitet. Seit Jahrzehnten kämpft der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank für ein friedliches Zusammenleben zwischen Juden und Arabern in Israel. Am 7. Oktober ist für Meron Mendel die Welt stehengeblieben.

Jeder hat einfach weitergemacht. Ich dachte: Stopp! Ich kann das nicht. Meron Mendel

Nun ist er in sein Land zurückgekehrt, um Familie und Freunden beizustehen. Es sind bewegende Momente, wenn er den Vater einer ermordeten Freundin trifft, wenn ein Überlebender erzählt, wie er stundenlang unter der getöteten Mutter ausharren musste. Tiefe Trauer und gleichzeitig die Suche nach einer Lösung, nach Dialog. Auf der Beerdigung eines beim Angriff der Hamas getöteten palästinensischen Israelis, der als Rettungssanitäter auf dem Supernova-Festival noch versuchte, Menschenleben zu retten, beten muslimische Imame und jüdische Rabbiner gemeinsam.

Der Cousin des Verstorbenen, Mohammad Darawshe, klagt: "Ich habe noch keinen einzigen Israeli gehört, der bereit ist, den Palästinensern ihren Staat anzuerkennen." "Ich kenne einige", entgegnet Meron Mendel. Gibt aber auch zu: "Ich stimme dir zu. Die Besatzung ist ein sehr großes Problem. Die Siedlungen sind ein riesengroßes Problem." Schwierige Diskussionen führen - ein wichtiger Beitrag in diesen Tagen. Nicht nur in Israel.

Kommen Sie dialogbereit durch den Tag!

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende ZDF-Politikchefin

Lage im Nahost-Konflikt

Biden fordert Richtungsänderung von Netanjahu: Die USA sind der mächtigste Freund Israels. Jede Meinungsverschiedenheit der beiden Verbündeten lässt aufhorchen - gerade jetzt. In seinen bislang kristischsten Äußerungen fordert US-Präsident Joe Biden, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu solle eine Änderung der harten Linie seiner Regierung herbeiführen. Die USA sind der mächtigste Freund Israels. Jede Meinungsverschiedenheit der beiden Verbündeten lässt aufhorchen - gerade jetzt. In seinen bislang kristischsten Äußerungen fordert US-Präsident Joe Biden, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu solle eine Änderung der harten Linie seiner Regierung herbeiführen.

UN-Vollversammlung verlangt Waffenstillstand: Die UN-Generalversammlung hat sich mit großer Mehrheit für einen humanitären Waffenstillstand in Gaza ausgesprochen. 153 Länder stimmten für den eingebrachten Resolutionsentwurf.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Biden - Putin kein Weihnachtsgeschenk machen: Bei einem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Biden den Kongress um weitere Ukraine-Hilfen gebeten. Ein Versagen weiterer Hilfen wäre ein Weihnachtsgeschenk für Putin.

Ukraine meldet Raketenangriff auf Kiew: Infolge eines russischen Raketenangriffs auf Kiew wurden ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mindestens 45 Menschen verletzt. 18 von ihnen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, darunter zwei Kinder, schrieb der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, in seinem Telegram-Kanal.

Ukrainisches Militär meldet schwere Gefechte um Awdijiwka: Die Ukraine steht bei den Kämpfen im Osten des Landes weiter unter Druck. Speziell die Lage um die seit Wochen umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten der Ukraine hat sich nach Militärangaben noch einmal verschärft.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Regierungserklärung von Scholz: Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Hintergrund ist der bevorstehende EU-Gipfel. Darin wird es unter anderem um die Beziehungen Deutschlands und Europas zur Ukraine gehen - aber auch um Nahost.

EU berät über Westbalkan: Beim heutigen Gipfel soll es in Brüssel um die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik und die EU-Beitrittsperspektive der Balkanstaaten gehen. Dabei hängt der Konflikt zwischen Serbien und Kosovo wie ein Damoklesschwert über der Region: Wirklich friedlich lebten Serben und Albaner im Kosovo seit der Unabhängigkeit 2008 nie zusammen. Doch in diesem Jahr ist der alte Konflikt wieder neu aufgeflammt.

Prozess wegen Spionage für Russland: Wegen mutmaßlicher Spionage für Russland muss sich ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts ab heute vor dem Berliner Kammergericht verantworten. Der 53-Jährige ist gemeinsam mit einem 32 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen des Landesverrats angeklagt. Die beiden Deutschen sollen im Herbst 2022 in zwei Fällen geheime Informationen an den russischen Geheimdienst FSB verraten haben.

Ausführlich informiert

Zahl des Tages

3

Es war ein wichtiges Signal für nicht-binäre Menschen in Deutschland: Heute vor fünf Jahren beschloss der Bundestag die Einführung einer dritten Geschlechtsoption. Neben "männlich" und "weiblich" ist im Geburtenregister seither auch die Option "divers" für intersexuelle Menschen möglich.

Ein Lichtblick

Lichtblicke im wahrsten Sinne des Wortes gibt es heute beim Luciafest in Schweden - aber auch in Dänemark, Norwegen und in Teilen Finnlands. Zum Andenken an die Heilige Lucia tragen Mädchen dort am 13. Dezember weiße Gewänder und Kerzenkränze auf dem Kopf. Zu Essen gibt es das traditionelle Safrangebäck Lussekatt.

Quelle: dpa

Gesagt

Wir sind umso stärker, umso souveräner, je stärker die Europäische Gemeinschaft ist. Donald Tusk, designierter polnischer Regierungschef

Heute soll Donald Tusk als Ministerpräsident Polens vereidigt werden.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.12.2023 | 2:27 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es im Norden Dauerregen. Am Nachmittag kann Schnee dabei sein. Auch ganz im Süden regnet es noch länger. Das starke Tauwetter im Oberallgäu hält an. Sonst gibt es mit etwas Sonne Schauer, vereinzelt Gewitter. Die Temperatur steigt auf Werte von 2 bis 10 Grad.

Quelle: ZDF

