Update am Morgen: Knochenbrüche im Gesicht

wenn Sie heute früh diese Zeilen lesen, senden wir bereits das ZDF-Morgenmagazin live aus unserem Studio in Berlin-Mitte. Ein paar Minuten von hier entfernt, am Rosenthaler Platz, wurde am Wochenende ein jüdischer Student von einem pro-palästinensischen Kommilitonen brutal zusammengeschlagen. Er erlitt Knochenbrüche im Gesicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Offenbar hatte der Angreifer den jüdischen Studenten in einer Kneipe erkannt, ist ihm auf der Straße gefolgt und hat ihn angegriffen - weil er Jude war.

Dass sich Jüdinnen und Juden auf den Straßen Berlins und anderen deutschen Städten längst nicht mehr sicher fühlen, darüber berichten wir heute in unserer Sendung. Eingeladen haben wir dazu den Antisemitismusbeauftragen der Bundesregierung, Felix Klein. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. "Bildung schützt nicht vor Antisemitismus ", sagt Klein. Von deutschen Universitäten fordert er, die Grenzen von Toleranz aufzuzeigen. Jeder müsse ohne Angst in Deutschland studieren können. Und Klein fordert klare Konsequenzen:

Wer aus Hass jemanden zusammenschlägt, hat an deutschen Universitäten nichts verloren. Felix Klein, Antisemitismusbeauftrager der Bundesregierung

Die Freie Universität prüft ein Hausverbot gegen den mutmaßlichen Täter. Eine Exmatrikulation ist nach dem Berliner Hochschulgesetz nicht möglich.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kommt bei uns im Moma zu Wort. Er ist gerade zu Besuch in Israel, wir haben ihn am Abend in Tel Aviv interviewt. "So eine Tat darf nicht folgenlos bleiben", sagt Wegner, "wir müssen alles dafür tun, dass antisemitische Vorfälle nicht verharmlost und heruntergespielt werden, sondern wir müssen sie benennen. Und das erwarte ich auch von der Freien Universität in Berlin".

Nie wieder ist jetzt. Das gilt sowohl für den Hörsaal als auch für eine nächtliche Straße in Berlin-Mitte.

Andreas Wunn, Leiter des ZDF-Morgenmagazins

Lage im Nahost-Konflikt

Israel erklärt zahlreiche Geiseln für tot: Knapp vier Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte zahlreiche der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt worden

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Im Interview mit ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf warnt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, Russland könne auch Nato-Länder angreifen. Und gibt zu, seit Kriegsbeginn nicht mit Präsident Selenskyj gesprochen zu haben.

06.02.2024 | 22:50 min

Was heute noch wichtig ist

Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hat begonnen: Die Gewerkschaft Verdi hatte das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen aufgerufen. Dieser läuft seit vier Uhr morgens an den Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf und soll bis Donnerstagfrüh dauern.

EU-Parlament stimmt über Lockerung bei Gentechnik ab: Mit der Neuregelung soll es einfacher werden, mit modernen Gentechnikverfahren neue Züchtungen zu erschaffen, die potenziell gesünder oder widerstandsfähiger sind.

Highlights des DFB-Pokals

06.02.2024 | 5:58 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.02.2024 | 2:04 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch regnet es in der Mitte anhaltend. In den nördlichen Mittelgebirgen geht der Regen später zum Teil in Schnee über. An der See und am Alpenrand zeigt sich auch mal länger die Sonne. Es ist weiterhin sehr windig. Die Temperatur steigt auf 4 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Süden.

Das Wetter am Mittwoch 07.02.2024 Quelle: ZDF

