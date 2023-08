Update am Abend : Harry Kanes Glanz und die eigene Hütte

Noch eine Branchen-Hiobsbotschaft kommt heute von der Gewerkschaft IG BAU: Die sieht mit der anstehenden Sanierungs- auch eine "Asbest-Welle" heranrollen. Der einstige Wunderbaustoff wurde erst in den 1990er Jahren verboten und dürfte in jedem Gebäude stecken, das in den vier Jahrzehnten nach 1950 gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, so die Gewerkschaft. Sie fordert mehr Schutzmaßnahmen vor der hochgefährlichen Faser und appelliert an Heimwerker und Bauarbeiter: Sich vor Asbest zu schützen, habe nichts mit "Weicheierei" zu tun. Was es bei Sanierungsarbeiten zu beachten gilt, haben wir hier zusammengetragen.