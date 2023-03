Update am Morgen : "Protzbau"-Krach in der Koalition

Baerbock in Georgien: Die Außenministerin wirbt in der Südkaukasusrepublik um eine Annäherung an die EU. Im Sommer 2022 wurde Georgien der Status als Beitrittskandidat in Aussicht gestellt. Vor gut zwei Wochen hatte das Parlament in Tiflis nach Massenprotesten Gesetzespläne zur Einstufung ausländischer Medien und Organisationen als "Agenten" zurückgezogen, die an russische Vorbilder erinnerten. Bis heute unterstützt Russland die abgespaltenen georgischen Gebiete Südossetien und Abchasien und hat in der Region eigene Truppen stationiert.