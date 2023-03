Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist oft bei Happy and Pink zu Gast. Hier darf er stundenlang und nur vorsichtig befragt seine "Schaukelpolitik" erklären: Er will in die EU, er will die deutschen Investitionen - aber er will die Russland-Sanktionen nicht mitttragen, auch, weil Russland Serbien stützt in der Kosovo-Frage.