„Russland ist meinem Herzen näher, die EU ist unserem Business näher,“ sagt Ivan Mirkovic. Der Serbe beschreibt die Situation in der sich Serbien gerade befindet. Das Land ist zerrissen. Seit 2012 ist Serbien EU-Beitrittskandidat. Jedoch erinnern sich viele an den Kosovo-Krieg, bei dem Russland auf Serbiens Seite stand. Trotz des Ukraine-Kriegs sind viele Serbinnen und Serben russlandfreundlich gestimmt. Die EU macht nun Druck: Serbien soll sich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen. Doch in Serbien machen die Nationalisten Stimmung gegen die liberale EU und gegen die NATO. Die EU-Sanktionen seien schuld an der Inflation. Ähnlich argumentiert auch Viktor Orbán, der jedoch Regierungschef eines EU-Mitgliedstaats ist. Mit populistischen Phrasen macht er die EU für die Inflation und die schlechte wirtschaftliche Situation in Ungarn verantwortlich.