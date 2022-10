Antalya in der Türkei ist zum Sehnsuchtsort für Russinnen und Russen geworden. Vor allem für diejenigen, die über ausreichend Finanzmittel verfügen. Viele von ihnen suchen Wohnungen oder wollen Immobilien kaufen. Doch je mehr Russen ins Land kommen, desto dramatischer wird die Situation am Wohnungsmarkt. Die Mieten sind horrend gestiegen, teilweise um das Fünffache. Die Mieten sind für die meisten Türken nicht mehr bezahlbar. In manchen Bezirken verhängen die Behörden nun einen Zuzugstop für Ausländer, um weiteren Erhöhungen der Mietpreise vorzubeugen. Die türkische Bevölkerung leidet ohnehin schon unter dramatischem Währungsverfall und einer Inflation von 85%. Der Preisdruck, den die russischen Zuwanderer am Wohnungsmarkt erzeugen, trifft die Türkei in einer katastrophalen Situation.