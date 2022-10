Und dennoch: die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, vereint die Hoffnung. Trotz der Trümmer, der Zerstörung und der Kälte blicken sie positiv in die Zukunft. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer berichten, dass die Hilfsbereitschaft gestiegen sei. Einige sammeln Feuerholz und verteilen es. Andere schweißen traditionelle Öfen zusammen. Diese gehen an die Soldaten an der Front. Mit den Öfen können die Soldaten Essen aufwärmen oder Kleider trocknen. Die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf geht der Frage nach, wie sich die Menschen in der Ukraine auf den Kältewinter vorbereiten und wie sie in die Zukunft blicken.