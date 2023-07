Update am Morgen : Italien - Hotspot des Klimawandels

78 Kilogramm an Lebensmitteln wirft eine Person in Deutschland jährlich im Durchschnitt weg. Darauf will der WWF am heutigen Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. In Berlin werden dazu bis zu 1.000 Menschen mit einem vegan-vegetarischen Drei-Gänge-Menü aus aussortierten Lebensmitteln verköstigt.