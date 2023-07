Titelkandidat Spanien hat bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland in Gruppe C eine herbe 0:4-Klatsche gegen Japan bezogen. Damit geht Japan als Gruppensieger vor Spanien ins Achtelfinale und trifft in der K.O.-Runde am Samstag in Wellington auf Norwegen. Spanien bekommt es in Auckland mit der Schweiz zu tun.