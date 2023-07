Der Plan werde in drei Phasen diskutiert, die in ein Treffen der Staats- und Regierungschefs münden sollen. Ziel sei es, dafür so viele Staaten wie möglich heranzuziehen, die das internationale Recht und die Grundordnung der Vereinten Nationen anerkennen. Das "Wall Street Journal" hatte am Samstag erstmals über ein Treffen von Vertretern aus 30 Staaten berichtet, das am 5. und 6. August in Dschidda stattfinden soll.