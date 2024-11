Update am Morgen: Auch noch eine Rechnung offen mit Corona?

Update am Morgen

Guten Morgen,

Sie sind heute Morgen richtig gut aus dem Bett gekommen? Haben Energie für die Woche, fühlen sich ausgeschlafen und fit? Wenn ja, freut mich das ehrlich für Sie und genauso soll es sein! Eine sechsstellige Zahl von Menschen in Deutschland hätte das vermutlich bis vor einigen Monaten auch noch so von sich erzählen können - bis, ja, bis Sie an Covid erkrankten und diese Erkrankung nie mehr ganz von ihnen ließ.

Long Covid heißt das Schreckgespenst, das kein Gespenst ist, sondern eine reale Symptomatik: Erschöpfung, Gedächtnisprobleme, Schlaf- und Sprachstörungen können dazugehören. Heute findet in Berlin zum dritten Mal der Long-Covid-Kongress statt. Das Ziel: Long-Covid-Patientinnen und -Patienten besser versorgen und unterstützen.

Bleibende Schäden hat die Pandemie nicht nur in Gestalt von Long Covid hinterlassen: Kinder, denen wichtige Jahre ihrer Kindheit unter Gleichaltrigen gestohlen wurden. Heute warten sie vielfach auf Therapie-Plätze, um die Erfahrungen psychologisch aufzuarbeiten. Gastro-Unternehmer, die im Lockdown schließen mussten und sich trotz Corona-Hilfen nicht halten konnten - oder im Nachhinein finanzielle Probleme bekommen, weil sie die Staatsgelder zurückzahlen müssen.

Alte Menschen, die ihren Lebensabend in Isolation verbringen mussten, und ihre Angehörigen, die nicht bei ihnen sein durften. Pflegekräfte, die sich gegen Corona impfen lassen mussten, um weiter arbeiten zu dürfen, und nach wie vor mit dieser Entscheidung hadern.

Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Pandemie-Gewinner: Menschen, die sich neu erfunden haben, aus der Not eine Tugend machen konnten. In jedem Fall hat die Corona-Zeit unser aller Leben verändert, hat etwas mit uns gemacht. Was genau, dem werde ich nachgehen. Ich werde durch die Republik reisen, um mit vielen unterschiedlichen Menschen über ihre Pandemie-Erfahrung zu sprechen. Aus den Gesprächen und Geschichten wird ein Doku-Film entstehen.

Erzählen Sie mir von Ihren Corona-Erfahrungen! Schreiben Sie mir, was Ihnen auch heute, knapp fünf Jahre nach Pandemie-Ausbruch, noch Puls macht, was Sie beschäftigt! Sie erreichen mich unter ampuls@zdf.de - ich bin gespannt auf Ihre Geschichten.

Kommen Sie gut durch die Woche

Ihre Sarah Tacke, Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz

Was heute noch wichtig ist

SPD-Vorstand nominiert Scholz: Nach dem Verzicht von : Nach dem Verzicht von Boris Pistorius will die SPD-Führung heute Amtsinhaber Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten vorschlagen. Das letzte Wort hat dann ein Parteitag am 11. Januar. Scholz selbst war kurz nach dem Pistorius-Rückzug vergangene Woche bereits in den Wahlkampf-Modus gegangen und versprach, mehr für die Sicherheit zu tun, ohne dass dies mit der Zukunftsfähigkeit des Landes oder den Lebensverhältnissen der Menschen bezahlt werde. Unter anderem warb er für eine Reform der Schuldenbremse.

Im ZDF-Interview gestand SPD-Chefin Saskia Esken Fehler bei der Kür des Kanzlerkandidaten ein:

Letzte Verhandlungsrunde für UN-Plastikabkommen : Heute beginnt im südkoreanischen Busan die fünfte und letzte Verhandlungsrunde zu einem globalen UN-Plastikabkommen (INC-5). Ziel ist eine international rechtsverbindliche Übereinkunft, um die die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land aufzuhalten. Viele Staaten lehnen allerdings Maßnahmen ab, die Herstellung von Plastik weltweit zu begrenzen.

Verteidigungsministertreffen bei Pistorius: Der deutsche Verteidigungsminister hat seine Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen zu Beratungen nach Berlin eingeladen. Im Zentrum steht die Stärkung der Sicherheit und Verteidigung in Europa und ein gemeinsamer Kurs bei globalen Krisen.

Parlament von Georgien tagt erstmals: Das Parlament von Georgien kommt nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dazu werden erneut Proteste der prowestlichen Opposition erwartet, die den verkündeten Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum nicht anerkennt. Viele gewählte Oppositionsabgeordnete kündigten an, ihre Mandate nicht anzunehmen.

Abschluss des Sofia-Projekts: Von einem Flugzeug aus erkundeten die Raumfahrtagenturen Nasa und DLR zwölf Jahre den : Von einem Flugzeug aus erkundeten die Raumfahrtagenturen Nasa und DLR zwölf Jahre den Weltraum . Die fliegende Sternwarte brachte wertvolle wissenschaftliche Informationen mit - etwa zur Entstehung von Sternen und Galaxien. Heute feiert das Forschungsprojekt Sofia seinen Abschluss.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Söldner aus dem Jemen sollen Russland unterstützen: Das geht aus einer Recherche der "Financial Times" hervor. Dabei werbe die Huthi-Miliz in ihrem Land Rekruten für einen Einsatz im russischen Militär an.

Highlights der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt auf Platz zwei geklettert. Die SGE besiegte den Werder Bremen mit 1:0 und überholte in der Tabelle RB Leipzig.

Zahl des Tages

825 Millionen Euro hat das Verteidigungsministerium beim Haushaltsausschuss für neue Bundeswehr-Ausgehuniformen beantragt. Die Euro hat das Verteidigungsministerium beim Haushaltsausschuss für neue Bundeswehr-Ausgehuniformen beantragt. Die CDU spricht von "absurder Prioritätensetzung."

825 Millionen für neue Kleidung : Kopfschütteln über Uniformpläne für die Truppe Besserer "Tragekomfort": Das Verteidigungsministerium will 825 Millionen für "zeitgemäße Dienst- und Ausgehbekleidung" ausgeben. Das sorgt für Kopfschütteln im Haushaltsausschuss. von Oliver Klein und Ines Trams

Gesagt

Für viele Frauen weltweit sind körperliche oder sexuelle Gewalt alltägliche Erfahrungen. Jedes Jahr am 25. November - so auch heute - machen die Vereinten Nationen mit dem "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" auf diesen Missstand aufmerksam.

Hinschauen, zuhören, eingreifen, Gewalt gegen Frauen niemals akzeptieren: Das ist nicht nur die Aufgabe von Polizei und Justiz, sondern von uns allen. „ Nancy Faeser, Bundesinnenministerin

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: Zihui Zhou, UC Berkeley

Moderne Technik kann Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtern - im Fokus Direct Air Capture. Forscher der University of California haben dieses gelbe Pulver entwickelt, um CO2 aus der Luft zu holen. Welche Hürden es gibt und wie sehr es beim Klimaschutz helfen kann, erklärt unser Kollege Manfred Kessler.

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag kommt ab Mittag im Nordwesten und Westen Regen auf. Sonst bleibt es trocken und vor allem im Südosten scheint die Sonne. Bei einem im Norden und Westen starken bis stürmischen Südwestwind werden 7 bis 18 Grad erreicht.

