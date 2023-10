Update am Abend : "Historischer Wendepunkt" in der Asylpolitik?

Der 15-jährige Rockfan William träumt davon, Musikjournalist zu werden. Als der Teenager für den "Rolling Stone" über die Tournee der Band Stillwater schreiben soll, freundet er sich mit Gitarrist Russell an und verliebt sich in dessen bezauberndes Groupie Penny Lane. Als "Almost Famous - Fast berühmt" 2000 in die Kinos kam, war er ein Flop. Heute dagegen gilt der Film als Meisterwerk und Kultstreifen, der bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts gezählt wurde. 2022 wurde eine musikalische Adaption des Stücks am Broadway uraufgeführt. (125 min, verfügbar bis 07.10.2023)