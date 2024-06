Update am Abend: Von neuen Jobs und alten Problemen

"Endlich", wird vielleicht auch Jens Stoltenberg gedacht haben. Dessen Nachfolge wird Rutte also im Oktober nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Bündnisses antreten. Der Norweger hatte seine Amtszeit bereits zweimal verlängert, weil sich kein geeigneter Kandidat für seine Nachfolge hatte finden lassen. Dass Stoltenberg aufhören will, hatte er bereits Monate vor Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 angekündigt. Er ließ sich dann aber von US-Präsident Joe Biden zu einer Verlängerung überreden und verzichtete dafür auf den Vorsitz der norwegischen Zentralbank.