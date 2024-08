Update am Abend: Nahost-Gespräche, Staffelstab, Spatenstich

Guten Abend,

eigentlich sollen die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen morgen weiter gehen. Doch Berichte zeigen, dass eine Einigung noch weit entfernt scheint. US-Außenminister Blinken hat mit seiner Aussage am Montagabend, dass Israel dem jüngsten von den USA unterstützten Vorschlag akzeptiert habe, für Optimismus gesorgt, nachdem in den vergangenen Monaten praktisch Stillstand herrschte in den Verhandlungen.

"Die Hamas stört sich an den neuen Klauseln, die diesem ursprünglichen Plan der USA hinzugefügt worden seien", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai aus Kairo:

Diese Woche könnte für die Verhandlungen entscheidend sein. Was könnte die Kriegsparteien und Vermittler noch beeinflussen? Zunächst unmittelbare Ereignisse - wie etwa der Fund von sechs Geisel-Leichen durch die israelische Armee in der Stadt Chan Junis in der vergangenen Nacht

Biden übergibt den (symbolischen) Staffelstab

Was sonst noch wichtig war

KZ-Sekretärin in letzter Instanz schuldig gesprochen: Mehr als 79 Jahre nach Kriegsende hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Verurteilung einer ehemaligen Zivilangestellten des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig bestätigt. Die Entscheidung des Landgerichts Itzehoe in Schleswig-Holstein von 2022 habe Bestand, entschied der BGH. Die Verurteilung der heute 99-jährigen Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und zur versuchten Beihilfe zum Mord in fünf Fällen sei rechtskräftig.