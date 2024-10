Update am Morgen: Alles hängt zusammen

Guten Morgen,

und er beginnt mit einer Tagesaufgabe: Wie bringt man all die Themen und Termine dieses 1. Oktober zusammen?

Es ist Welt-Vegetariertag, Amerikas Ex-Präsident Jimmy Carter wird heute 100 Jahre alt, in der kommenden Nacht streiten sich J.D. Vance und Tim Walz als designierte Vizes von Donald Trump und Kamala Harris im TV - und der frühere niederländische Ministerpräsident Mark Rutte übernimmt bei der Nato den Staffelstab von Jens Stoltenberg.

Jimmy Carter hat das höchste Lebensalter aller bisherigen US-Präsidenten erreicht und war Erdnussfarmer. Erdnüsse gehen für Vegetarier auf jeden Fall durch. Und im Jahr 1977 zog Carter den Zorn der Viehzüchter auf sich, weil er am amerikanischen "Tag des Essens" zu einem vegetarischen Dinner im Weißen Haus einlud. Daraus zu schließen, dass man selbst als Präsident der Vereinigten Staaten sehr alt werden kann, wenn man nur fleißig fleischlos isst, wäre allerdings falsch. Jimmy Carter selbst hat einem Braten durchaus was abgewinnen können. Die Kritik am Dinner im White House konterte Carters Sprecher damals damit, dass die Gäste das Menü als sogenanntes "Potluck" selbst zusammengestellt hätten.

Donald Trump als erklärter Fan von Steaks und Cheeseburgern muss keine Angst vor der Fleischzüchtervereinigung haben, umso mehr aber fürchtet er Vegetarismus und vor allem veganes Essen. "Das bringt deine Körperchemie und dein Gehirn durcheinander", sagte der US-Präsident seiner früheren Vertrauten Stephanie Grisham.

Wenn ich auch nur eine Gehirnzelle verliere, sind wir alle am Arsch. Donald Trump, US-Präsidentschaftskandidat

Aber wer ist (um in Trumps Diktion zu bleiben) eigentlich alles am A…, wenn der knapp noch nicht 100 Jahre alte Wiedergänger das Präsidentenamt nochmal gewinnt? Jimmy Carter hat jedenfalls durch seine Familie mitteilen lassen, dass er seine Stimme für Kamala Harris abgeben will.

Ein anderer demokratischer Ex-US-Präsident, Bill Clinton, ist nach massiven Gesundheitsproblemen Veganer geworden und fühlt sich - zwei Monate jünger als Trump - dadurch mit seinen 78 Jahren "topfit". Geboren wurde Clinton in "Hope", der Stadt namens Hoffnung. Und das bringt uns über Umwege zu Mark Rutte und Jens Stoltenberg:

Wenn der Niederländer heute vom Norweger den Chefposten bei der Nato übernimmt, dann kann ihn wie uns alle der Ausgang der US-Wahlen nicht kaltlassen. Trumps Drohungen hallen nach. Entsprechend wird Rutte vielleicht auch bis zum TV-Duell der amerikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten in der Nacht zum Mittwoch wach bleiben. Denn das wird "Beef" geben. Vegetarier am heutigen Welttag ohne Fleisch bitte nicht böse sein: "Beef" ist hier nur amerikanischer Rapperslang für deftigen Streit.

Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne "Beef"!

Peter Kunz, Leiter Landesstudio Niedersachsen

Lage im Nahost-Konflikt

Israel startet Bodenoperation im Libanon: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen "begrenzten und gezielten" Bodeneinsatz gegen die Hisbollah im Südlibanon gestartet. Das teilte die Armee auf X mit.

Welche Strategie verfolgt Israel im Libanon? Israels Strategie setzt auf militärische Stärke als "das Mittel der Wahl" im Konflikt, sagt Nahost-Experte Jan Busse. Bei Bodeneinsätzen drohe ein Guerilla-Kampf mit der Hisbollah.

Deutschland startet Teilevakuierung im Libanon: Die Lage im Libanon spitzt zu. Nun beginnt Deutschland mit der Teilevakuierung deutscher Staatsbürger. Berichten zufolge könnte Israels Offensive bald beginnen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Nato-Generalsekretär Stoltenberg geht: 10 Jahre stand er an der Spitze der Nato. Er hielt das Militärbündnis zusammen, organisierte den Widerstand gegen Putin und die Unterstützung für die Ukraine. Heute übergibt der Norweger das Amt an den früheren niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

Regierungserklärung in Frankreich: Drei Wochen nach seinem Amtsantritt legt Frankreichs neuer Premier Michel Barnier im Parlament in Paris eine Regierungserklärung ab. Am Tag seiner Ernennung hatte Barnier eine politische Neuausrichtung Frankreichs angekündigt.

Urteil zum BKA-Gesetz: Das Bundesverfassungsgericht will sein Urteil zu einer Verfassungsbeschwerde gegen das Bundeskriminalamt-Gesetz verkünden. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hatte sich wegen Regelungen des zuletzt 2017 reformierten Gesetzes an die Karlsruher Richterinnen und Richter gewandt.

Zahlen des Tages

4,8 Kilogramm. So viel Kaffee haben die Deutschen im Jahr 2023 pro Kopf im Durchschnitt konsumiert. Damit liegt Deutschland auf Platz Zehn der Kaffee-Nationen - Spitzenreiter bleibt mit großem Abstand Luxemburg mit fast 85 Kilogramm pro Kopf.

Rund 26 Millionen Kaffeetrinker aus Deutschland greifen dabei mehrmals täglich zum beliebten Heißgetränk. Laut dem Kaffeereport 2023 trinken deutsche Kaffeetrinker im Alter von 18 bis 75 Jahren durchschnittlich 3,4 Tassen pro Tag. Heute ist internationaler Tag des Kaffees.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt und es regnet häufig, am meisten in Nordrhein-Westfalen. Örtlich entwickeln sich Gewitter. Der Wind weht stark und böig, im Norden aus Ost bis Südost, sonst aus Südwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad in Vorpommern und 19 Grad an Oberrhein und Saale.

