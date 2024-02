Update am Abend: Nawalnajas Wut, Hanaus Trauer, Kims Hacker

So unerträglich die Schikanen der Behörden für die Angehörigen sein müssen, so kämpferisch zeigt sich Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja heute in einer Videobotschaft. Mehr als acht Minuten spricht sie über ihre Trauer, über den Kampf ihres Mannes, den sie fortführen will - und sagt dem Regime von Wladimir Putin den Kampf an.