FSV-Manager Heidel: "Müssen die Köpfe einschalten"

Die Fanproteste in der Bundesliga haben am Wochenende noch zugenommen. Wie nehmen Sie den Konflikt wahr?

Wir wissen alle, dass wir etwas verändern müssen, um die Fernsehgelder zu akquirieren, die für Mainz 05 wichtig sind. Wir hängen zu über 50 Prozent am TV-Geld.

So lange mir keiner erklärt, wie wir sonst investieren sollen, bin ich dafür (für den Investoreneinstieg, Anm. d. Red.). Wenn wir im Sommer sieben, acht Millionen Euro von den Medieneinnahmen abtreten, um die Binnenfinanzierung der Investitionen zu realisieren, dann wird es hier nicht nur eng, dann wird es mega eng.

ZDFheute: Was sagen die Fans bei solchen Argumenten?

Heidel: Mir sagen einige Leute, dass wir dann in die zweite, die dritte Liga oder vielleicht sogar in die Oberliga gehen – ohnehin viel schöner. Ich erkläre, dass ich damals schon bei Mainz 05 war. Mit 500 anderen Leuten, die rund um die Aschenbahn standen.

Ich kann die Auswärtsspiele alle noch aufzählen: Dudweiler, Leimen oder Sankt Wendel, da will ich nicht hin. Mein Job ist, das Beste für Mainz 05 zu machen. Irgendwann müssen wir alle die Köpfe einschalten, miteinander reden und das erklären.

ZDFheute: Also besteht ein Kommunikationsproblem?

Heidel: Wir haben in einer lokalen Zeitung eine ganze Seite gehabt, um alles zu erklären. Aber das liest kein Mensch mehr. Die Fanszene ist sehr laut, aber zu wenige Leute interessieren sich wirklich für die Thematik. Lieber wird "Scheiß DFL" gebrüllt. Ehrlich, wie sollen wir es erklären? Ein Flugzeug steigen lassen mit einem Transparent dran?

Heidel: Ich war auf vielen Veranstaltungen. Am Anfang waren alle dagegen, nach meinen Erklärungen keiner mehr. Weil ich keine Antworten bekommen habe.

Ich bin jetzt mit kurzer Auszeit 33 Jahre für diesen Verein in der Verantwortung – ich mache das nicht für mich.

Ich wurde im Sommer 2015 gefeiert, als wir einen Vertrag mit dem Vermarkter Infront gemacht haben – das ist genau das gleiche, und niemand hat gemeckert. 2018 wurde er verlängert, und wieder kam Jubel. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine Machtprobe, was ich brutal bedaure. Wir machen jetzt den Fußball kaputt, wenn das Thema nicht beendet wird.

Heidel: Da muss ich mal eines sagen: Wir haben gerade gegen einen komplett von Investoren gesteuerten Klub (99,4 Prozent der Aktien an der Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA hält die Hofmann Investoren GmbH, Anm. d. Red.) gespielt, deren Fans aber Plakate gegen den Investorendeal aufhängen. Dasselbe beim VfL Wolfsburg. Teilweise muss man drüber lachen. Wir sind einer der ganz wenigen Vereine, die noch keinen Investor haben, aber das interessiert irgendwie keinen Menschen.

Heidel: Aber wissen wir das? Dafür gibt es Leute, die das prüfen müssen. Ich bin 100 Prozent dabei, wenn eine Abstimmung nicht so gelaufen ist, wie es sich gehört. Wir wollen natürlich eine korrekte Abstimmung haben, dem wird sich auch Mainz 05 nicht verschließen. Bis jetzt habe ich da aber nichts zu greifen. Dafür muss ein Jurist sagen, das ist nicht korrekt gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was Herr Kind gemacht hat, denn es war eine geheime Wahl. Was ich sagen kann: Wir haben mit Ja gestimmt.