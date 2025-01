Update am Abend: Schau ma mal, was wird

Guten Abend,

Österreichs "besser nicht als falsch regieren"-Moment

Derart einprägsam hat Beate Meinl-Reisinger es heute zwar nicht formuliert, im Kern ist die Chefin der liberalen Neos in Österreich aber zum gleichen Schluss gekommen wie Lindner anno 2017. Bei den Koalitionsgesprächen mit ÖVP und SPÖ sei keine "gemeinsame Vision für ein Österreich in 20 Jahren" geschaffen worden. Eine Regierung, die nicht "über den nächsten Wahltag" hinausdenke, gehe mit den Neos aber nicht.

Wie es nun weitergeht, ist übrigens noch offen. Die FPÖ hatte die Parlamentswahl im September gewonnen , aber keine Koalitionspartner gefunden. ÖVP und SPÖ hätten zwar grundsätzlich eine Mehrheit, doch die ist hauchdünn. Neben einer Zweierkoalition wäre auch eine Partnerschaft mit den Grünen denkbar, aber auch Neuwahlen. "Schau ma mal", wie man in Österreich sagt, was wird.

Baerbock fordert in Syrien Gerechtigkeit für Assad-Opfer

Gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot ist Annalena Baerbock nach Syrien gereist . Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch in Assads Foltergefängnis Saidnaja. "Den Horror mancher Orte kann man sich einfach nicht vorstellen", sagte Baerbock anschließend. "Aber Menschen sind hier in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus durch die Hölle gegangen."

Was hinter den Hai-Schlagzeilen steckt

In Australien sind ein Surfer und ein Angler bei Hai-Angriffen gestorben, in Ägypten ein Taucher aus Italien, der Weihnachtsurlaub am Roten Meer machte.

Forscher haben in Großbritannien etwa 200 Dinosaurierspuren entdeckt. Ihr Alter: 166 Millionen Jahre. Die längste der fünf entdeckten Fährten in Oxfordshire ist mehr als 150 Meter lang. Während vier Fährten wahrscheinlich von einem Cetiosaurus stammen, einem langhalsigen Pflanzenfresser, soll die fünfte Spur zum neun Meter langen Megalosaurus gehören, ein Fleischfresser.

Es ist selten, dass sie so zahlreich an einem Ort zu finden sind, und es ist auch selten, dass man so ausgedehnte Spuren findet.

