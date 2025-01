Erste Syrien-Reise: Baerbock besucht Foltergefängnis

Außenministerin Baerbock hat in Syrien das Saidnaja-Gefängnis besucht. Beim Treffen mit den neuen Machthabern kündigte sie einen strengen EU-Kurs beim Aufbau neuer Beziehungen an.

Außenministerin Annalena Baerbock reist erstmals nach Syrien – ein Land im Umbruch. Gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen versucht sie, Einfluss auf die Zukunft des Landes zu nehmen und den Weg zu Stabilität und Frieden zu ebnen. 03.01.2025 | 1:15 min

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne ) und ihr französischer Kollege Jean-Noël Barrot sind am Freitag in Damaskus mit der neuen, islamistischen Führung zusammengetroffen. Zuvor hatten die Politiker das berüchtigte Saidnaja-Gefängnis nahe Damaskus besucht.

Baerbock: Europa nicht Geldgeber islamistischer Strukturen

Baerbock und Barrot wurden vom neuen syrischen Machthaber Ahmed al-Scharaa empfangen und drangen auf einen friedlichen und alle Bevölkerungsgruppen umfassenden Übergang. Zusammen mit Barrot habe sie das Angebot der Europäischen Union unterbreitet, dabei mitzuhelfen, dass "das zukünftige Kapitel Syriens ein friedliches und freies wird", sagte Baerbock nach dem Treffen. Europa werde jedoch "nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein", warnte sie.

Deutschland wolle Syrien helfen bei einem "inklusiven friedlichen Machtübergang, bei der Versöhnung der Gesellschaft, beim Wiederaufbau", erklärte Baerbock. Dazu gehöre die Gleichberechtigung der Frauen und von allen ethnischen oder religiösen Gruppen.

Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem überraschenden Besuch in Syrien eingetroffen. Der Fokus des Besuchs lag am Vormittag „auf den Verbrechen des Assads-Regimes“, so ZDF-Reporterin Golineh Atai. 03.01.2025 | 3:24 min

Baerbock war am Morgen kurz nach ihrem französischen Kollegen Barrot in Damaskus eingetroffen. Beide reisten in enger Absprache und im Namen der EU mit dem Mandat der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin sagte.

Neuer Machthaber empfängt im Präsidentenpalast

Der Chef der islamistischen Übergangsregierung, Al-Scharaa, empfing Baerbock und Barrot im Präsidentenpalast. Unter der Führung von Al-Scharaas islamistischer Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) war am 8. Dezember der langjährige syrische Machthaber Baschar al-Assad gestürzt worden. Auch er hatte seine Gäste stets im Präsidentenpalast empfangen.

Baerbock und Barrot sind die ersten Außenminister großer westlicher Staaten, die von der neuen syrischen Führung empfangen wurden. Die Außenministerin wurde vom Sonderkoordinator des Auswärtigen Amtes für Syrien, Staatsminister Tobias Lindner, begleitet.

Baerbock: "Politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien möglich"

Die Reise sei "ein klares Signal an die Syrerinnen und Syrer: Ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien, zwischen Deutschland und Syrien ist möglich", erklärte Baerbock zu Beginn ihrer Reise.

Mit dieser ausgestreckten Hand, aber auch mit klaren Erwartungen an die neuen Machthaber, reisen wir heute nach Damaskus. „ Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin

Baerbock und Barrot besuchen Foltergefängnis nahe Damaskus

Zum Auftakt ihres Besuchs in Syrien besuchten Baerbock und Barrot das Saidnaja-Gefängnis in der Nähe von Damaskus. Bei ihrem Besuch in der unter dem gestürzten Staatschef Assad berüchtigten Haftanstalt wurden die beiden Chefdiplomaten von Vertretern der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme begleitet.

Das Saidnaja-Gefängnis nahe Damaskus Laut der Vereinigung der Gefangenen und Vermissten des Saidnaja-Gefängnisses (ADMSP) wurden seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 etwa 30.000 Menschen im Saidnaja-Gefängnis inhaftiert. Am Tag des Sturzes von Assad seien mehr als 4.000 Menschen entlassen worden. Viele Häftlinge sind tot oder bleiben vermisst. Quelle: AFP

Gemeinsam besichtigten Baerbock und Barrot die unterirdischen Zellen und Kerker, in denen viele Insassen unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und zu Tode gefoltert wurden. An die Weißhelme gewandt sagte Baerbock:

Wenn ich heute hier sehe, was die Menschen in dieser Hölle, in diesem Höllengefängnis, durchgemacht haben, dann wird deutlich, wie wichtig Ihre Arbeit war. „ Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin

Deutschland hat die Weißhelme ab 2016 unterstützt. Es sei wichtig gewesen, "auf die Stimmen der freien Menschen in Syrien zu hören" wie die der Weißhelme. Diese hätten "unterstrichen, was für ein Regime das Assad-Regime war, das Folter angewandt hat, die sich niemand vorzustellen vermochte". Nun sei es an der internationalen Gemeinschaft zu helfen - "den Menschen, die hier in diesem Höllengefängnis gelitten haben, Gerechtigkeit zu verschaffen", sagte Baerbock weiter.

Drei Wochen nach dem Ende des Assad-Regimes haben die Menschen in Damaskus den Jahreswechsel gefeiert. Doch es bleibt die Unsicherheit, wie es mit den neuen Machthabern weitergeht. 01.01.2025 | 1:37 min

Bei den Gesprächen mit der neuen Führung in Damaskus wollten sie und ihr französischer Kollege weitergeben, dass "Gerechtigkeit ein Eckpfeiler für die Versöhnung" in Syrien sei. In diesem Zusammenhang betonte die Ministerin, wie wichtig es sei, "die Beweise zu sichern und den Menschen Gerechtigkeit widerfahren" zu lassen.

Barrot trifft auch Vertreter der Zivilbevölkerung

Barrot traf in Damaskus auch Vertreter der Zivilbevölkerung, darunter Christen, die wegen der Machtübernahme durch die Islamisten besorgt sind, und Vertreter anderer Gruppen, die von Assad unterdrückt wurden. Am Vorabend hatte Barrot auch den Chef der von Kurden dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), Maslum Abdi, getroffen.

Die Kurden, die von den USA unterstützt werden und jahrelang die islamistische Miliz Islamischer Staat (IS) bekämpft hatten, befürchten, ihre halb-autonome Stellung im Norden Syriens unter den neuen islamistischen Machthabern in Damaskus zu verlieren.