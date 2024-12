Update am Abend: Vergewaltiger, Richter und Kindergesichter

Guten Abend,

Ihr Ex-Mann, Dominique Pelicot, wird seinen Lebensabend im Gefängnis verbringen. Der 72-Jährige wurde heute in Frankreich wegen schwerer Vergewaltigung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Anschließend - dann ist er 92 - ist eine Sicherheitsverwahrung möglich.

Pelicot hatte seine damalige Frau über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sich an ihr vergangen und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten, wie er vor Gericht gestand. Etwa 200 mal dürfte das Gisèle Pelicot widerfahren sein. Was macht das mit einem Menschen? Was macht das mit den Kindern der Pelicots? Das können wir nur ahnen.