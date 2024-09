Update am Morgen: Von Brandmauern und Frühstücken

Update am Morgen

Guten Morgen,

Brandmauern schützen ja gemeinhin vor Bränden. In der Union haben die Brandmauern jetzt selbst Feuer entfacht. Seit den komplizierten Wahlergebnissen von Thüringen und Sachsen lodert in der Union eine Debatte über Zusammenarbeit mit der Linken. Vor allem in Thüringen könnte ein Bündnis zwischen CDU und Linken der Schlüssel sein, um den Zustand der Unregierbarkeit abzuwenden. Im neuesten Politbarometer spricht sich über ein Drittel der CDU-Anhänger gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der Linken aus. In der Gesamtheit der Befragten überwiegt sogar die Zahl derer, die die Unions-Ablehnung der Linken für falsch halten.

Quelle: ZDF

Quelle: ZDF

Und dann wäre da noch das Bündnis Sahra Wagenknecht , das der Union zwar kein bisschen näher steht, aber nicht von Brandmauern umgeben ist. Angesichts seiner Programmarmut ist das BSW eine Projektionsfläche - auch für Fantasien über mögliche Bündnisse. Bei den Anhängern der Union sind die Berührungsängste erstaunlich gering: Gegner und Befürworter gemeinsamen Regierens halten sich die Waage.

Quelle: ZDF

In unserer Sonntagsfrage bewegt sich die Union leicht rauf, die Grünen leicht runter - ein Trend, der im Fahrwasser der Landtagswahlen liegt. In Relation zu den desaströsen Umfragewerten für die Ampel-Regierung fällt die Zustimmung für die größte Oppositionspartei jedoch mau aus.

Quelle: ZDF

Nach den Landtagswahlen ist vor der Entscheidung über die K-Frage. Markus Söder hat seine Ambitionen gestern im heute journal nochmal untermauert. Im Politbarometer traut man ihm in dieser Frage weiterhin mehr zu als den anderen Aspiranten.

Quelle: ZDF

Früher klärten CDU und CSU so etwas bei einem Frühstück in Wolfratshausen. Sollte Ihnen im Sauerland oder in Mittelfranken mal ein Parteichef mit großer Bäckertüte über den Weg laufen, dann könnte der Tag der Entscheidung gekommen sein.

Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Leiter heute journal

Was heute noch wichtig ist

Nato-Kontaktgruppe berät in Ramstein: Auf dem US-Stützpunkt Ramstein kommt die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammen. Zu der Konferenz mit zahlreichen Verteidigungsministern und ranghohen Militärs aus Nato- und Nicht-Nato-Staaten lädt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Erwartet werden etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Angesichts verstärkter russischer Luftangriffe fordert der ukrainische Präsident : Auf dem US-Stützpunkt Ramstein kommt die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammen. Zu der Konferenz mit zahlreichen Verteidigungsministern und ranghohen Militärs aus Nato- und Nicht-Nato-Staaten lädt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Erwartet werden etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Angesichts verstärkter russischer Luftangriffe fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hier weitere Unterstützung. Auch dringt er darauf, westliche Waffen für Ziele weit auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Laut "Spiegel" wird er in Ramstein dabei sein.

Besonders im Donbass rücken die russischen Truppen derzeit vor. Bei ZDFheute live analysiert der Militärexperte Oberst Markus Reisner die Lage. Außerdem in der Sendung: ZDF-Reporter Henner Hebestreit über den Regierungsumbau in der Ukraine.

05.09.2024 | 37:59 min

Baerbock setzt Nahost-Reise fort: Am Morgen ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz geplant, danach reist Außenministerin : Am Morgen ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz geplant, danach reist Außenministerin Annalena Baerbock weiter nach Ramallah, wo sie den Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Mustafa, treffen soll. Die Behörde könnte aus Baerbocks Sicht in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielen. Bereits zum Auftakt ihrer Reise hatte sie die israelische Regierung mit ungewöhnlich deutlichen Worten aufgefordert, sich nicht länger Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung zu verschließen.

IFA öffnet in Berlin fürs Publikum: Im Backofen Braten von Pizza unterscheiden oder beim Saugen Laminat von Teppich: Kaum ein Haushaltsgerätehersteller kommt noch an Künstlicher Intelligenz vorbei. Sie ist eines der zentralen Themen der IFA, die heute in Berlin für Privatbesucher öffnet. Europas größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik - bislang bekannt unter dem Namen Internationale Funkausstellung - feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Insgesamt soll die Messe jünger und internationaler werden, sagen die Veranstalter.

Alles zu den Paralympics in Paris

Im Judo geht der erblindete Lennard Sass als Gold-Kandidat in den Wettbewerb bis 73 Kilogramm (16:38 Uhr). In ihrem letzten Paralympics-Rennen über 100 Meter hofft Sprinterin Irmgard Bensusan im Stade de France auf die nächste Medaille (19.14 Uhr). Schwimmer Josia Tim Alexander Topf hat über 50 Meter Freistil die nächste Chance auf eine Medaille (19:29 Uhr). Nach Platz vier über 100 Meter ist Prothesen-Sprinter Johannes Floors Gold-Favorit in der Leichtathletik über die 400 Meter (19:33 Uhr).

Auf dem Laufenden bleiben sie mit unserem Liveblog zu den Paralympischen Spielen 2024 . Die Höhepunkte von gestern sehen sie hier:

05.09.2024 | 8:13 min

Welche Nation liegt im Medaillenspiegel vorne?

Hier finden Sie die aktuellen Livestreams und eine Vorschau auf die Wettkämpfe des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Etwas ist anders beim Schulstart: Am Eingang muss jeder sein Handy abgeben. "Digitale Pause" heißt das Experiment, 200 Mittelschulen in Frankreich machen mit beim Komplettverbot von Smartphones im Klassenzimmer. Nebenbei soll so auch Cybermobbing bekämpft werden. Weniger Handy, mehr lernen - die Schüler sehen's gelassen: "Das wird uns entgiften."

05.09.2024 | 1:08 min

Gesagt

Es braucht nicht niederreißende Polemik, sondern aufbauende Tat. Alterspräsident Paul Löbe zur Eröffnung der ersten Bundestagssitzung 1949

Der Bundestag feiert rein - und zwar mit einem zweitägigen Bürgerfest zum 75. Am 7. September 1949 kamen die Abgeordneten in Bonn in einer zum Plenarsaal umgebauten Turnhalle zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.09.2024 | 2:02 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag bleibt es im Norden und Osten meist sonnig. Sonst ist es wechselnd oder stark bewölkt und vor allem in der Mitte kann es etwas regnen. Örtlich sind Gewitter dabei. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 31 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Thorsten Duin.