Update am Abend : Nancy Faesers Kampf gegen Rechts

Doch Rechtsextremismus ist kein Problem, dass nur in sektenartigen Vereinigungen auftritt: In den letzten Tagen berichteten wir schon von Hitlergrüßen auf einem Oktoberfest in der Nähe von Bautzen und "Heil Hitler"-Rufen in Chemnitz. Eine neue Studie will herausgefunden haben, dass jede zwölfte Person in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild teilt.