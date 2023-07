Update am Abend : "Fünfe gerade sein lassen" mit Olaf Scholz

Während der Kanzler-PK in Berlin stimmt ein Handy im Saal fortdauernd eine Weihnachtsmelodie an. "Also, wer seinen Klingelton auf 'Jingle Bells' eingestellt hat, der ist es", schaltet sich Scholz in die Suche ein. Als Verursacher wird schließlich ein Fotograf in der ersten Reihe enttarnt.