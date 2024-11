Update am Morgen: Schon wieder ein Industriegipfel

Update am Morgen

Guten Morgen,

als wäre nichts gewesen, steht da heute dieser Termin im Kalender von Olaf Scholz : "Gespräch BK Scholz mit Vertreterinnen und Vertretern von Industrieverbänden, Gewerkschaften und einzelnen Unternehmen", heißt es in der Terminvorschau der Bundesregierung. Also übersetzt ins Mediendeutsch: Industriegipfel, der zweite.

Sie erinnern sich vielleicht: Vor knapp zwei Wochen hatte Scholz schon mal zu einem solchen Industriegipfel geladen. Es sollte um die schwierige Lage der deutschen Industrie gehen - und um mögliche (oder besser: nötige) Hilfe der Politik. Damals war die Ampel zwar schon zerstritten, aber noch vollständig. Und damals endete der Gipfel mit wenig konkreten Verabredungen. Bis auf dieser einen: Man wolle sich bald wieder treffen.

Das tut man dann heute, ab 11:30 Uhr, im Kanzleramt - wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Die Ampel zerbrochen, der Neuwahl-Termin fix. Und die Probleme der Industrie? Immer noch da. Insbesondere in den Kernbranchen, von Auto bis Stahl, ist der Auftragsmangel heftig. Wer sich vor dem heutigen zweiten Termin unter Industrievertretern umhört, dem aber begegnen vor allem große Zweifel: Wozu jetzt noch ein Gipfel? Ist die Lage nicht längst allen klar? Und wenn das so ist: Kann die Regierung ohne Mehrheit jetzt überhaupt noch große Hilfe leisten?

Wie wenig zumindest Teile der Industrie von dem Gipfel noch erwarten, zeigt eine Personalie - die von Volkswagen-Chef Oliver Blume. Beim letzten Gipfel vor zwei Wochen saß Blume noch mit am Tisch. Heute wird er nach ZDF-Informationen nicht anreisen - und auch keinen Vertreter schicken.

Ob der Gipfel in unseren Nachrichtensendungen am Abend also eine große Rolle spielen wird? Ich habe da meine Zweifel. Aber lassen wir uns überraschen.

Kommen Sie gut durch den Tag und ins Wochenende!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Lage im Nahost-Konflikt

Was Trumps Sieg für den Nahen Osten bedeutet: Israels Premier Netanjahu hat ganz auf den Wahlsieg Trumps gesetzt - er kann nun hoffen, dass er freie Hand bekommt für seine Ziele in Gaza, in der Westbank und im Südlibanon.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Treffen der Apec-Staaten: Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) kommen ab Freitag in der peruanischen Hauptstadt Lima zu Beratungen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region zusammen. Zum Abschluss des Apec-Gipfels am Samstag wird ein bilaterales Treffen zwischen Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Fokus stehen: Die beiden kommen erstmals seit einem Jahr wieder zu einem persönlichen Treffen zusammen.

Grüne kommen zu Bundesparteitag zusammen: Die Grünen treffen sich am Freitag (16:30 Uhr) in Wiesbaden zu einem dreitägigen Bundesparteitag. Im Verlauf der Veranstaltung soll unter anderem ein neuer Bundesvorstand gewählt sowie Die Grünen treffen sich am Freitag (16:30 Uhr) in Wiesbaden zu einem dreitägigen Bundesparteitag. Im Verlauf der Veranstaltung soll unter anderem ein neuer Bundesvorstand gewählt sowie Robert Habeck als Spitzen- oder Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl am 23. Februar gekürt werden.

EU legt Konjunkturprognose vor: Die Europäische Kommission stellt an diesem Freitag (10:30 Uhr) in Brüssel ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer letzten Schätzung im Mai war die Behörde davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft in der EU etwas besser entwickeln wird als zuvor erwartet. Gerechnet wurde damals für 2024 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent.

Ausführlich informiert

Russland hat in der Grenzregion Kursk eine neue Offensive gestartet, um ukrainische Truppen von dort zu vertreiben. An der Offensive sollen rund 50.000 Soldaten beteiligt sein, darunter auch mehrere tausend nordkoreanische Soldaten. Einschätzungen zu Lage im Krieg von Militärexperte Fabian Hoffmann:

14.11.2024 | 31:14 min

Gesagt

Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat. „ Helen Hayes, US-Schauspielerin

Heute ist der bundesweite Vorlesetag. Der Aktionstag wurde 2004 von der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen. Er soll die Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt bringen.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.11.2024 | 2:29 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es nach Nebelauflösung im Süden häufiger Sonne. In der Nordhälfte bleibt meist bedeckt mit etwas Sprühregen. Die Höchstwerte erreichen 4 bis 12 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Tim-Julian Schneider