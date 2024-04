Update am Abend: Scholz auf Tiktok, Pistorius auf Geldsuche

Guten Abend,

In dem ersten Video ist Scholz zu sehen, wie er an einem Arbeitsplatz sitzt. Die Kommentare reichen von "Olaf mach döner auf 3,50!" bis "Olaf blinzel zweimal wenn du dazu gezwungen wurdest."

Pistorius will neue Schulden für Verteidigung

Es ist das erste Mal, dass so ein Kampfverband außerhalb von Deutschland stationiert wird. Damit soll die Ostflanke der Nato , auch angesichts der Bedrohung durch Russland, gestärkt werden.

Das neue Vorhaben wird viele Millionen Euro kosten. Kein Wunder also, dass Pistorius im ZDF neue Schulden für die Verteidigung fordert . Dafür könnte auch die Schuldenbremse gelockert werden.

Deutschland wegen Genozid-Vorwurf vor Gericht

Nicaragua wirft Deutschland vor, Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen geleistet zu haben. Grund seien deutsche Waffenlieferungen an Israel. Mit den Vorwürfen befasst sich das höchste UN-Gericht.

Deutschland weist die Vorwürfe "ganz klar und entschieden zurück", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Offiziell vor Gericht äußern sich deutsche Vertreterinnen und Vertreter erst am morgigen Dienstag.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" beklagt eine "systematische Vernachlässigung" des Sudans durch die internationale Gemeinschaft. In den Flüchtlingslagern herrschten entsetzliche Zustände.

Am Wochenende und auch heute war es an vielen Orten in Deutschland sommerlich.