Gaza-Krieg: Koalitionspartner erhöhen Druck auf Netanjahu

Itamar Ben-Gvir ist Minister in Netanjahus Kabinett - und setzt den Regierungschef ziemlich unter Druck.

Immer mehr Israelis werfen Premier Netanjahu vor, Mitverantwortung dafür zu tragen, dass das Hamas-Massaker am 7. Oktober geschehen konnte, sagt Michael Bewerunge in Tel Aviv.

Minister fordert Versammlung des Sicherheitskabinetts

Auch der Finanzminister Bezalel Smotrich von der Partei Religiöser Zionismus forderte in einer Mitteilung die sofortige Versammlung des Sicherheitskabinetts, "vor dem Hintergrund der Berichte über ein Ende des Krieges". Er habe Netanjahu in der Frage einen dringenden Brief geschrieben.