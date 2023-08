Update am Morgen : Schulstart in Zeiten der Bildungskrise

Denn wenn man sich die Situation in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen ansieht, wo heute die Schule wieder beginnt, wird einem angst und bange. In Niedersachsen sind 20 Prozent der ausgeschriebenen Stellen nicht besetzt. In Bremen hat die Bildungsbehörde einen Hilferuf an alle Lehrerinnen und Lehrer geschickt. Die in Teilzeit sollen mehr arbeiten, die in Elternzeit früher zurückkommen. Wer mehr als 100 Prozent arbeiten möchte, kann dies gerne tun. Die Bremer Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp beschreibt die Lage so: