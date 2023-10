Update am Morgen : Wie gut ist Deutschland geschützt?

Es bröckelt seit dem russischen Angriffskrieg, und noch stärker bröckelt es seit der Eskalation in Nahost. Am schwersten wiegt dieser Verlust von Sicherheit für all jene jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die sich hier ganz akut einer wachsenden Bedrohungslage gegenübersehen. Und nun auch noch Bombendrohungen deutschlandweit, gegen Schulen, gegen ein Museum, auch eine gegen das ZDF. Selbst wenn sich all diese Fälle schon in Kürze als leere Drohungen herausgestellt haben sollten - dass sich die Lage absehbar vollständig beruhigt haben und das alte Gefühl der Sicherheit zurückgekehrt sein wird, diese Hoffnung scheint inzwischen leider etwas naiv angesichts der Geschwindigkeit, in der vermeintliche Gewissheiten in den letzten gut anderthalb Jahren zerstoben sind. Wie also ist Deutschland gerüstet gegen Gefahren von außen und innen, gegen Terroranschläge? Wie gut ist die kritische Infrastruktur geschützt?