Update am Abend: Warnübung im Land, Dehnübung im All

Nicht ganz so rund läuft es am Morgen mit der Kartenzahlung. "Gerade geht's nur mit Bargeld", heißt es in der Früh beim Bäcker. Bundesweit komme es zu Störungen beim Bezahlen mit der Debit-, Kredit- und Girokarte, teilt die Deutsche Kreditwirtschaft mit. Geldautomaten seien nicht betroffen. Am Nachmittag dann Entwarnung: Das Bezahlen und Geld abheben per Karte funktioniere wieder. Grund für die Panne war eine Störung bei einem internationalen IT-Dienstleister, der für viele Anbieter Zahlungen abwickelt. Eine Cyberattacke wurde ausgeschlossen.