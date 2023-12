Update am Morgen: Milliarden, die der Ampel nichts nutzen

Guten Morgen,

Gerechtigkeit ist ein großes Wort und ein sehr schillerndes, wenn man sieht, wer es aktuell so alles nutzt, um diese oder jene Position zu stärken. Da gibt es etwa die soziale Gerechtigkeit, die Generationengerechtigkeit oder die Steuergerechtigkeit. Begründen lässt sich damit wahlweise das Festhalten an der Schuldenbremse , die Verteidigung von Sozialausgaben und Klimainvestitionen oder die Idee einer einmaligen Abgabe für Superreiche. Wer das dann jeweils gerecht findet und ob sich alle davon überzeugen lassen, steht auf einem anderen Blatt.

Nun platzt mitten in die deutsche Haushaltskrise, in der das Stopfen des 17-Milliarden-Lochs im Bundeshaushalt die Ampel-Koalition fast zerreißt, eine skurrile Entdeckung: Das "Netzwerk Steuergerechtigkeit" hat die Vermögen besonders reicher Menschen in Deutschland unter die Lupe genommen. Und siehe da: Keiner weiß, wie reich die Superreichen wirklich sind. Der deutsche Staat führt keine Statistik über die sogenannten "Hochvermögen" und diejenigen, die die verfügbaren Informationen zusammentragen, stoßen auf Lücken. ZDF-Recherchen ergaben: Einige Milliardäre tauchen auf keiner Liste auf

So verfügen die reichsten Deutschen vermutlich über 500 Milliarden Euro mehr als bisher angenommen. Das sei ihnen gegönnt - und mit dem Bundeshaushalt hat es erstmal auch nichts zu tun. Aber bei all den Gerechtigkeitsargumenten fällt die Meldung dann doch auf. Ob daraus nun eine neue Debatte über die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland und über deren Besteuerung wird? Vermutlich nicht in der Bundesregierung - die hat mit ihren fehlenden Milliarden momentan genug zu tun.