Demo gegen Antisemitismus: "Brauchen deutlich laute Mehrheit"

Gegen Antisemitismus , Hass und Rassismus sind am Sonntag in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" liefen sie bei teils strömendem Regen vom Großen Stern im Tiergarten zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von etwa 3.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die privaten Veranstalter gingen von bis zu 11.000 aus.

Große Appelle, wenige Teilnehmer

Hinter einem Banner "Nie wieder ist jetzt - Deutschland steht auf" zogen die Menschen über die Straße des 17. Juni. In der ersten Reihe waren unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der Schlagersänger Roland Kaiser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dabei.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland

"Es ist noch die Gelegenheit, dies zu reparieren, doch dafür muss man sich auch eingestehen, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, was man nicht hat sehen können oder wollen."