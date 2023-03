Update am Morgen : Teuer Wohnen

Am Dienstag ist es bei wechselnder Bewölkung meistens trocken. Die Schneeschauer am Erzgebirge und an den Alpen lassen nach und hören schließlich auf. Am längsten sonnig ist es im Nordosten und im Südwesten. Im Osten weht anfangs noch ein kräftiger und böiger Wind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 4 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 12 Grad am Oberrhein.