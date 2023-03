Update am Morgen : Wird Donald Trump heute festgenommen?

90 Prozent. So viele der Befragten in einer repräsentativen Umfrage gaben an, dass es Rassismus in Deutschland gibt, 22 Prozent haben ihn selbst erfahren. Auch die Kriminalitätsstatistiken sprechen eine klare Sprache. Von den 1.042 Gewalttaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität waren zwei Drittel rassistisch motiviert. Heute ist Welttag gegen Rassismus. Er wurde von der UN-Generalversammlung im Oktober 1966 in Erinnerung an das Massaker von Sharpeville in Südafrika am 21. März 1960 beschlossen.