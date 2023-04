Update am Morgen : Donald Trumps Fingerabdrücke

das gab es noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Zum ersten Mal muss heute ein Ex-Präsident vor Gericht erscheinen. In New York wird Donald Trump seine Fingerabdrücke abgeben müssen. Es wird ein Polizeifoto von ihm gemacht werden. Er wird einem Richter vorgeführt werden. Trump in Handschellen? Dieses Bild ist unwahrscheinlich. Aber auch so wird das ein großer politischer Zirkus in New York heute. Nicht zuletzt, weil Trump vor Wut schäumt und seine Anhängerinnen und Anhänger zu Protesten auffordert.