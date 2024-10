Update am Morgen: Trump, Musk und die manipulierte Wahrheit

Hinzu kommen Fakes, die mit Künstlicher Intelligenz erzeugt werden und täuschend echt wirken. So klingelten kurz vor den Vorwahlen die Telefone von Zehntausenden Anhängern der Demokraten in New Hampshire. Die Stimme von Präsident Joe Biden forderte sie auf, nicht an der Vorwahl teilzunehmen. Doch die Ton-Aufnahme war gefälscht. Er habe dafür nur wenige Minuten benötigt, erklärt der Produzent bei frontal (mehr zum Thema heute um 21 Uhr im ZDF). Ein Politikberater, der für die Republikaner arbeitet, heuerte ihn an.