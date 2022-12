Was das Patriot-System kann, was es kostet und ob es tatsächlich den Ukrainern im Abwehrkampf hilft, erklären wir in unserer Analyse. Hinter dem Flugabwehrraketensystem Patriot verbirgt sich das "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target" und dient dazu, Flugzeuge, taktische ballistische Raketen und Marschflugkörper zu bekämpfen. Die Nato setzt es ein, es funktioniert - im Gegensatz zum Puma-Pannen-Panzer der Bundeswehr.