Update am Morgen: Raus aus der Hölle von Gaza

in den fünf US-Bundesstaaten Arizona, Florida, Illinois, Kansas und Ohio haben die Republikaner und Demokraten ihre Vorwahlen fortgesetzt. Die Gewinner sind - nicht überraschend, da quasi konkurrenzlos - Joe Biden bei den Demokraten und Donald Trump bei den Republikanern . Auch hier dürfte der Krieg in Gaza die Abstimmung beeinflusst haben.

Denn dieser heizt auch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA weiter an. Traditionell stimmen Amerikaner jüdischen Glaubens mit großer Mehrheit für die Demokraten, doch Präsident Joe Biden steht unter zunehmendem Druck aus der eigenen Partei. Er kritisiert das Vorgehen Israels in Gaza und fordert eine sofortige Feuerpause.