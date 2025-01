Update am Abend: Verlängerung

Update am Abend

es geht in die Verlängerung: Bundestrainer Julian Nagelsmann soll mindestens bis zur Europameisterschaft 2028 Bundestrainer bleiben. Und auch die Debatte über straffällige Asylbewerber geht weiter - angefacht vom Angriff in Aschaffenburg auf eine Kita-Gruppe mitten im Wahlkampf.

CDU-Chef Friedrich Merz kündigte gestern an, wenn er Kanzler werden würde, alle deutschen Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Auch andere Politiker und Politikerinnen, insbesondere aus der Union, FDP und AfD, fordern deutlich schärfere Asylregeln.

Doch selbst wenn die Parteien bei der Wahl viele Stimmen bekommen würden, könnte das nicht so einfach werden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Pläne von Friedrich Merz nämlich für "nicht umsetzbar". Der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, betonte, die Binnengrenze sei 3.800 Kilometern lang: "Wir sind mit der Art und Weise der Grenzkontrollen, die wir jetzt schon betreiben, am Rande des Machbaren."

Vorstoß von Friedrich Merz: Zurückweisung an Grenzen laut GdP nicht umsetzbar

Generell ist bei vielen Forderungen in Bezug auf Migration und Asyl die Frage, ob und wie schnell sie überhaupt umsetzbar sind. "Es besteht eine Riesenkluft zwischen dem sehr komplizierten, auf Einzelfallgerechtigkeit setzenden juristischen System und dem, was im Wahlkampf erforderlich ist, um Menschen erreichen zu können", betont Matthias Friehe, Staatsrechtler an der EBS Universität Wiesbaden.

Merz will eh nicht bis nach der Wahl warten. Er plant, kommende Woche Anträge zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in den Bundestag einzubringen. Und sollte es zu einer Abstimmung kommen, werde die Union keine Rücksicht darauf nehmen, wer diese Anträge ebenfalls unterstütze. Das gelte auch, wenn die AfD darunter wäre.

Bisher hatte es die Union vermieden, Anträge einzubringen, denen auch die AfD zustimmen könnte. Sollte das nun doch passieren, könnte die Brandmauer zur AfD Löcher bekommen.

Auch bei ZDFheute live geht es unter anderem um Migration. Die Sendung befasst sich mit der Frage, was die Deutschen vor der Bundestagswahl bewegt. Das ZDF-Politbarometer wird in der Sendung ab 18 Uhr analysiert.

So wählen Menschen mit Migrationshintergrund

Es wird viel über Asylbewerber und Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert. Wie wählen überhaupt Deutsche mit Migrationshintergrund? Viele vertrauen eher Parteien aus dem Spektrum Mitte-Links, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim) zeigt. Nur bei Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nachkommen haben CDU und CSU einen relativ guten Stand.

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Partei sie für wählbar halten. Laut der Untersuchung hat die SPD mit 74 Prozent insgesamt das größte Wählerpotenzial, gefolgt von CDU und CSU, Grünen und FDP. Die Sorgen aller Wahlberechtigten ähneln sich. Die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland und die Inflation sind für Deutsche mit und ohne Einwanderungsgeschichte derzeit das wichtigste Problem.

Nagelsmann bleibt Bundestrainer

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein", sagt Julian Nagelsmann über seinen Beginn als Bundestrainer. Jetzt kann er sich das aber doch vorstellen - und zwar bis zur EM 2028.

Der DFB hat den Vertrag mit dem 37-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert, wie der Verband mitteilte. Passend zum Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Deutschen Fußball-Bund.

Lage im Nahost-Konflikt

Zwischenstand zur Waffenruhe im Gazastreifen: Im Großen und Ganzen hält die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. Am Samstag sollen die nächsten vier israelischen Geiseln freigelassen werden.

Seit der Waffenruhe erreichen laut dem UN-Nothilfeprogramm Ocha größere Mengen an Hilfsgütern die Bevölkerung. Allein am Donnerstag seien 653 Lastwagen über die Grenzübergänge Erez und Zikim im Norden und den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden in den Gazastreifen gelangt.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukrainische Drohnen setzen Raffinerie in Brand: In der Nacht auf Freitag hat die Ukraine Drohnenangriffe auf zahlreiche Gebiete in Russland durchgeführt. Getroffen wurde dabei auch eine große Ölraffinerie in der Großstadt Rjsan 200 Kilometer südöstlich von Moskau.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Bild des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die Heizkosten von Haushalten mit Gas- oder Ölheizungen sind im vergangenen Jahr im Schnitt deutlich gesunken. Dies geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Verivox hervor. Die Heizkosten für einen Musterhaushalt (Einfamilienhaus) mit Gasheizung sei im vergangenen Jahr um rund zwölf Prozent im Vergleich zu 2023 gesunken. Im Schnitt lagen sie den Berechnungen zufolge bei rund 1.762 Euro. Gründe dafür sind ein geringerer Heizbedarf aufgrund einer wärmeren Witterung sowie gesunkene Brennstoffpreise.

Zahlen des Tages

Mit neuen Beauftragten für Einzelthemen wie Rassismus, Tierschutz oder Sinti und Roma in der Amtszeit der Ampelregierung sind nach Regierungsangaben auch die Kosten deutlich gestiegen. Wurden für Beauftragte und ihre Stäbe 2020 rund 49 Millionen Euro angesetzt, so waren es 2024 knapp 70 Millionen Euro.

Und noch eine interessante Zahl:

Viele Familien in Deutschland haben Verwandte, die mit den Nazis zu tun hatten. Ein Urgroßvater vielleicht oder ein Großonkel. Häufig wird nicht über die Familiengeschichte gesprochen. Die 31-jährige Maria und die 35-jährige Katharina entdecken die Nazi-Vergangenheit ihrer Familien. Sie brechen das Schweigen und machen sich auf die Suche nach Antworten. Der Nazi in meiner Familie, 37 Grad Leben (27 Minuten).

