Fußball-Bundestrainer: Nagelsmann verlängert bis zur EM 2028

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag beim DFB bis zur EM 2028 verlängert. Das teilte der Verband mit. Nagelsmann unterschrieb am heutigen Freitag in Leipzig im Rahmen des Festakts 125 Jahre Deutscher Fußball-Bund (DFB) den bis 2028 gültigen und somit auch die kommende Europameisterschaft in Großbritannien und Irland umfassenden Vertrag. Zuvor waren das DFB-Präsidium sowie der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG in einer gemeinsamen Sitzung am DFB-Gründungsort Leipzig einstimmig dem Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf gefolgt, den ursprünglich bis zum Abschluss der nächsten FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko laufenden Vertrag mit Nagelsmann zu verlängern.