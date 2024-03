Update am Abend: Sorge um Wirtschaft und in Wissenschaft

Einige stecken wahrscheinlich im Moment mitten in den Vorbereitungen für Ostern. Andere interessieren sich vielleicht gar nicht für das Christentum. Warum glauben Menschen eigentlich? Was unterscheidet und was verbindet die großen Religionen? Diesen Fragen widmet sich Christopher Clark in der Dokureihe Macht der Götter - Weltgeschichte der Religionen (Terra X, drei Teile, rund 60 Minuten)