Update am Morgen : Sonniges Zypern, schmutziges Geld

Chinas Präsident in den USA: Xi Jinping reist für den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft an. Dort soll es am Mittwoch auch ein Treffen mit US-Kollegen Joe Biden geben. Zuletzt hatten sich die USA bemüht, die Beziehungen zu normalisieren. Das Gespräch soll sich auch um globale Themen wie die Situation in Nahost und den Krieg in der Ukraine drehen.