Israels Armee: Waffen in Kinderkrankenhaus gefunden

Israelische Soldaten haben nach Darstellung der Armee zahlreiche Waffen im Keller eines Krankenhauses in der Stadt Gaza gefunden. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass im Keller des Rantisi-Krankenhauses Geiseln festgehalten worden sein könnten, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Montagabend.

Das israelische Militär ist in mehreren Krankenhäusern in Gaza aktiv. Die Armee vermutet dort Stützpunkte der Hamas. 11.11.2023 | 2:43 min

Kinderkrankenhaus am Sonntag evakuiert

"Was zusätzlich für Druck sorgt, ist die Lage der Geiseln. Seit fünf Wochen gibt es dort wenig Bewegung", berichtet ZDF-Reporter Stefan Leifert in Tel Aviv. 14.11.2023 | 3:24 min

Der Norden des Gazastreifens steht im Fokus der Medien, doch auch im Süden ist das Leid groß: Überall fehlt Wasser, Essen, Strom. Die medizinische Versorgung auch hier ist schwer. 13.11.2023 | 2:17 min

Armee berichtet von Hinweisen auf Geiseln

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari zeigte nun erneut Videoaufnahmen von Waffen in einem Keller und sagte, man habe dort unter anderem Sprengstoffgürtel, Handgranaten, Gewehre und Sprengsätze, aber auch Computer und Geld gefunden. Man wolle "der Welt beweisen, wie die Hamas die Krankenhäuser in seine Terror-Maschinerie verwandelt hat", sagte Hagari.

Zu Hinweisen auf einen möglichen Aufenthalt von Geiseln in dem Keller sagte Hagari, es seien eine improvisierte Toilette, eine kleine Küche, ein Seil sowie eine Babyflasche gefunden worden. An der Wand sei ein handschriftlicher Kalender entdeckt worden, der die Tage seit dem 7. Oktober gezählt habe.

Die Bilder zeigten auch eine Sitzecke. Auch ein Motorrad mit einem Einschussloch sei gefunden worden, daran ein Haarband, sagte Hagari. Es ähnele den Motorrädern, die bei den Massakern am 7. Oktober in Israel von Terroristen benutzt worden seien.

Man gehe davon aus, dass Terroristen sich nach dem Angriff in dem Keller unter dem Krankenhaus versteckt hätten. Die Hinweise würden nun untersucht, sagte Hagari. Es gebe aber auch Geheimdienstinformationen, die den möglichen Aufenthalt von Geiseln vor Ort bestätigten. In unmittelbarer Nähe des Krankenhauses habe man außerdem einen mehr als 20 Meter tiefen Tunneleingang gefunden. Man gehe davon aus, dass der Tunnel für militärische Zwecke genutzt wurde.

Leifert: Moral in der Bevölkerung soll aufrechterhalten werden

Mit Blick auf die Aussagen des israelischen Verteidigungsministers Yoav Galant, wonach die Hamas "die Kontrolle in Gaza" verloren habe, sagte ZDF-Reporter Leifert: "Sie dürfte vor allem dazu dienen, die Moral in der israelischen Armee aufrechtzuerhalten. Vor allem aber auch die Moral in der breiten Bevölkerung. Denn dort macht sich nach fünf Wochen inzwischen eine Ungeduld breit, mit Blick auf das, was im Gazastreifen passiert".