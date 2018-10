Emotionale Vielfältigkeit mag Sandra Maria Gronewald besonders an „hallo deutschland“. Seit Herbst 2011 präsentiert sie das nachrichtenorientierte Boulevardmagazin im ZDF. Geboren in Tübingen, verbringt sie die ersten Kinderjahre in Brüssel, ihre Schul- und Studienzeit in Mainz. Nach einer Ausbildung zur Dolmetscherin in Italien studiert sie Romanistik und Kunstgeschichte, absolviert anschließend den Masterstudiengang Journalismus und promoviert zum Dr. phil. in italienischer Sprachwissenschaft - insgesamt spricht sie fünf Sprachen. Beim ZDF arbeitet sie schon während ihres Studiums als Redakteurin für „drehscheibe deutschland“, als Reporterin in Landesstudios und ab 2003 bei "leute heute“. Die Moderation im wöchentlichen Wechsel bei „hallo deutschland" übernimmt sie am 16. September 2011. Sandra Maria Gronewald ist verheiratet und hat zwei Kinder,