"Vor ein paar alten Fotos sitz Ich nun seit Stunden. Ich habe ein Stückchen Erinnerung gefunden" singt Udo Jürgens in einem Lied an seine Mutter. Eine Kiste mit solchen Erinnerungsstücken haben viele Menschen - auf dem Dachboden, im Kleiderschrank, unter dem Bett.

Weltstar Caterina Valente: sie sang in 13 Sprachen

Das, was wir aufbewahren folgt meist keiner Logik, sondern dem Herzen. Erinnerung ist persönlich, Trost ist es auch. Caterina Valente zum Beispiel, wie sie so herrlich fröhlich lacht. Unvergessen auch der Bauchklatscher von Klaus Töpfer in den Rhein. Oder die Brillen von Iris Apfel, die mit 97 Jahren ihren ersten Modelvertrag unterschrieb.

Manche Menschen sehen wir jahrelang in TV-Serien und wissen gar nicht, welche Geschichte ihr Leben abseits der Rolle schrieb: Hannelore Hoger, unvergessen als "Bella Block", hatte als Baby eine Blutvergiftung, ihr sollte der rechte Arm abgenommen werden, sie lag schon in der Totenkammer. Ihre Mutter klaute sie aus dem Krankenhaus.

Horst Naumann: Star aus "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik"

Verlassen, aufgeben, neu anfangen - davon zeugen vieler Biografien: Ruth Maria Kubitschek flüchtete nur mit einer Handtasche in den Westen. Andere blieben in der DDR: Manfred Wolke , der Trainer von Henry Maske, der Schauspieler Peter Sodann , der Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer

Und hier wie dort war es nicht immer einfach. Politische Herausforderungen, persönliche Täler: Angst und Alkohol quälten manche. Das, was uns glamourös erscheint, war oft ein Leben am Limit.

In der Archivkiste liegen auch einige Fundstücke zum Thema Gleichberechtigung : Wie Dieter Thomas Heck in der Hitparade die Showtreppe fegt, während Johanna von Koczian "Das bisschen Haushalt" singt.

Ärzte, Kommissare, Moderatoren großer Samstagabendshows - in den Hauptrollen Jahrzehnte nur Männer. Grenzüberschreitung in Talkshows bis weit in unser Jahrzehnt, wenn ältere Schauspielerinnen mit der Frage nach ihrem Alter gedemütigt werden oder sich rechtfertigen sollen, warum sie keine Kinder bekommen haben. Mann, oh Mann.