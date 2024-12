Hannelore Hoger ist tot - Trauer um "Bella Block"-Star

Große Trauer um Hannelore Hoger - die Schauspielerin ist vor Weihnachten gestorben. Die gebürtige Hamburgerin stand bereits als Kind auf der Bühne des Ohnesorg-Theaters in ihrer Heimatstadt. Dort besuchte sie die Hochschule für Musik und darstellende Kunst.

Dem Theater blieb sie als Erwachsene verbunden. Sie übernahm Rollen an zahlreichen deutschsprachigen Theatern und führte selbst bei diversen Stücken Regie.

Hannelore Hoger drehte mit Schlöndorff und Dietl vor "Bella Block"

1975 stand sie für den Film "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta vor der Kamera. In ihrer Karriere arbeitete sie außerdem mit Adolf Winkelmann und Helmut Dietl.

Hannelore Hoger sammelte im Laufe ihres Lebens zahlreiche Auszeichnungen. Sie bekam unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis, die Goldene Kamera und den Grimme-Preis - alle für ihre Darstellung der Kommissarin "Bella Block". Zwischen 1994 und 2018 schalteten Millionen samstagabends ein, wenn Hoger in einem neuen Film der ZDF-Reihe zu sehen war.

Bella Block wird in die Tragödie ihrer Nachbarn hineingezogen.

Tochter war der "wichtigste Mensch"

Ihr Privatleben, vor allem ihr Geburtsjahr, schützte die Schauspielerin und Regisseurin. Sie zog ihre Tochter Nina alleine groß. Mit dem Vater hatte Hoger in mehreren Stücken zusammen auf der Bühne in Ulm gestanden. Vater und Tochter hätten sich nie getroffen. Er sei recht früh gestorben. Über ihre Tochter sagte Hoger 2022 in "Frau im Spiegel": "Nina ist der wichtigste Mensch meines Lebens. Ich kann mich immer auf sie verlassen. Bedingungslos."